Massese chiude il campionato con vittoria contro Cenaia

MASSESE

3

CENAIA 1969

1

MASSESE 1919: Cozzolino (31’ st Benassi), Mapelli, Quilici, Brizzi, Romiti, Rami (29’ st Bossini), Bartolomei, Costanzo (20’st Cerri), Buffa, Anich (23’st Mariani), Ferrara. All. Pisciotta.

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (20’st Calloni), Marcon (20’st Franceschi), Signorini, Puleo, Papini, Solimano, Pecchia, Remorini, Bartolini (35’st Cocucci). All. Sena.

Arbitro: Ciorba di Perugia.

Marcatore: 34’ pt e 8’st Anich, 41’pt Buffa, 34’st Puleo.

MASSA – La Massese chiude il suo campionato con una bella vittoria a scapito di un Cenaia (nella foto il tecnico Sena) scesa in campo penalizzata da tante importanti assenze, nella misura di Canessa, Neri, Apolloni, Quilici e Puccini, infortunati, oltre allo squalificato Ferretti. Una formazione decisa proprio all’ultimo momento che ha cercato di giocare al meglio delle sue possibilità. Nonostante la sconfitta il Cenaia ha mantenuto la sua seconda posizione in classifica e, visti i risultati delle altre squadre, si troverà davanti nei play off il Castelnuovo Garfagnana. La partita odierna al "Vitali" di Massa ha visto il Cenaia affrontare a viso aperto una Massese che voleva chiudere la sua stagione davanti al suo pubblico con una vittoria. Proprio i verdi arancioni hanno avuto per primi la migliore occasione per portarsi in vantaggio, alla mezz’ora, ma Pecchia solo davanti al portiere non riesce a concretizzare. Al 34’ i locali si portano in vantaggio con Anich sfruttando una palla persa a centrocampo. La risposta del Cenaia consiste in due traverse colpite prima da Papini e poi da un missile di Remorini. Prima della fine del tempo c’è però il raddoppio della Massese con Buffa. Inizia la ripresa e, con il Cenaia in avanti alla ricerca del gol, i bianconeri locali vanno al terzo gol, ancora con Anich che finalizza al meglio una veloce ripartenza. Nel finale, al 34’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Cenaia accorcia le distanze con Puleo e mitiga la sconfitta.

Pietro Mattonai