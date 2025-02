Massese Coppa avvelenata. Vignali e Pisciotta squalificati

Dopo il danno anche la beffa. La Massese la scorsa settimana a Firenze non ha lasciato soltanto la Coppa d’Eccellenza ma ne è uscita con le ossa rotte anche a livello disciplinare. Il giudice sportivo ha inflitto, infatti, un mese di squalifica al capitano Andrea Vignali e al tecnico Massimiliano Pisciotta, che erano stati espulsi entrambi dalla panchina. Il fantasista bianconero si è visto sventolare il cartellino rosso per contegno irrispettoso verso il direttore di gara e ha peggiorato la sua situazione per averlo offeso alla notifica del provvedimento. Il mister, corso in aiuto del proprio giocatore, è stato espulso per aver rivolto all’arbitro una critica irrispettosa e uscendo dal campo lo ha anche lui offeso. Il fatto che le squalifiche siano state comminate a tempo, fino al 2 marzo 2025, comporterà che lo stop verrà allargato anche al campionato. Questo significa che Vignali non potrà essere schierato in campo nelle prossime 5 giornate così come l’allenatore siciliano che non potrà sedersi in panchina per metà delle partite che restano in questa regular season. La Massese valuterà nei prossimi giorni se fare ricorso.

In aggiunta, nel conto bisogna mettere anche l’ammenda pecuniaria di 1200 euro sanzionata alla Massese per avere i suoi sostenitori in ripetute e distinte circostanze lanciato fumogeni sul campo di gioco in erba sintetica danneggiandolo ma anche per i danneggiamenti allo spogliatoio riservato alla società bianconera. La squadra, comunque, resta concentrata sul campo.

"Contro la Cuoiopelli abbiamo tutto da perdere – ha anticipato il mister zebrato – perché ci serve solo un risultato. Sono sicuro che non sottovaluteremo l’impegno. E’ un’occasione importante per rafforzare la nostra posizione visto che ci sono diversi scontri al vertice e dobbiamo sfruttarla. Purtroppo abbiamo diversi giocatori acciaccati come Romiti, Quilici e Cecilia. Spero almeno di recuperare quest’ultimo".

Gianluca Bondielli