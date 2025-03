Massese Derby di fuoco. A Viareggio senza tifosi

Non c’è due senza tre e per la terza volta in stagione il derby tra Viareggio e Massese sarà senza tifosi al seguito della squadra in trasferta. Domenica si giocherà sul piccolo campo in sintetico del Marco Polo Sport Center con ingresso precluso ai residenti nella provincia di Massa Carrara. A guidare i viareggini in panchina, dopo le dimissioni del tecnico Amoroso, ci sarà l’allenatore in seconda Luca Bonini, massese doc ed ex della Massese. Se la squadra apuana arriva a questo match ancora con qualche possibilità di riagganciare la zona playoff il merito è di Matteo Mapelli che ha segnato in zona Cesarini il gol del definitivo pareggio contro il Montespertoli domenica scorsa.

"Ho tentato la fortuna – ha raccontato il terzino – e crossando mi è andata veramente bene perché sono riuscito a buttarla dentro. Sono felice del gol ma solo in parte del pareggio perché puntavamo a vincere per entrare nei playoff. Restiamo fiduciosi, comunque, perché c’è ancora della strada davanti e possiamo farcela a recuperare terreno nelle quattro partite che restano. Siamo convinti di questo ed il mister tutte le settimane ci aiuta molto a preparare nei minimi dettagli le partite. Vogliamo trasmettere questo messaggio ai tifosi di non mollare mai e di starci vicini sino alla fine".

Per il terzino goleador della Massese questa è stata la quarta rete stagionale e la dedica immancabile è andata ai familiari. "In tribuna erano venuti i miei genitori a vedermi e il gol lo dedico a loro oltre che naturalmente alla mia “morosa“ Eleonora. Le avevo preparato anche una maglia da mostrare perché mi sentivo che avrei segnato ma il massaggiatore si è dimenticato di portarla in panchina e quando sono andato a cercarla non l’ho trovata. Gliel’ho, comunque, data a fine partita".

Gianluca Bondielli