Massese E’ l’ora della verità. Big match col Camaiore

Massimiliano Pisciotta, tecnico della Massese, si è espresso a 360 gradi a poche ore dal big match col Camaiore. Sull’avversario. "Il Camaiore sta ammazzando il campionato. I numeri non mentono: miglior attacco, miglior difesa, capocannoniere. Penso che a livello nazionale sia la squadra d’Eccellenza con più punti. E’ stata fatta per stravincere e ci sta riuscendo".

Sulla sua Massese. "Troveranno una squadra che ha voglia di giocare bene e di continuare a fare quello che le è riuscito nelle ultime gare. Sappiamo che il risultato sarà sempre una conseguenza di quello che avremo fatto in campo. Se vogliamo far bene a loro nell’arco dei novanta minuti dovremmo cercare di concedere soltanto le briciole perché hanno tanta qualità in ogni reparto e ti possono mettere in difficoltà alla minima occasione. Dovremo alzare tantissimo l’intensità di gioco e vedere di arrivare sino in fondo a tutta. Rispetto alla gara d’andata, che era una delle prime, il Camaiore troverà un’altra Massese che ha la consapevolezza di essere cresciuta".

Sulla vicinanza della semifinale di Coppa. "Noi non gestiremo niente. Andremo a tutta perché se gestisci rischi di restare fregato. Gli undici che andranno in campo dovranno spendere sino all’ultimo granello di energia. Avremo, poi, il tempo di recuperare e pensare a quest’altra grande gara".

Sull’appello ai tifosi. "E’ da inizio dell’anno che lavoriamo per cercare di portare più gente possibile allo stadio. Vorrei vedere un pubblico anche superiore a quello col Viareggio. Invito tutti i tifosi a sostenerci ma non perché c’è il Camaiore ma perché se lo merita la squadra, la società, la famiglia Gerini e il direttore Cantoni. Gli scettici ci saranno sempre ma devo dire che da quando sono qui nessuno ha mai fischiato i miei giocatori che come attaccamento alla maglia sono inattaccabili".

