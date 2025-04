Massese: Gerini resta al timone, focus su marketing e settore giovanile

A due settimane dalla fine del suo campionato la Massese sta iniziando a gettare le basi per il prossimo. Logicamente siamo ancora a stagione in corso, visto che i playoff si disputeranno soltanto dopo Pasqua, ed i tempi restano prematuri per un lavoro sulla costruzione della squadra che può avvenire unicamente sotto traccia. Il nodo gordiano, quello sulla proprietà, al momento non prevede colpi di scena. Al timone resterà il presidente Antonio Gerini a meno di improbabili apparizioni di acquirenti credibili che finora non ci sono state. Al "comandante" massese basterebbe più che altro poter essere affiancato da un socio che possa alleggerirlo nella gestione economica della società o di qualche sponsor locale in grado di fornire un contributo alla massima realtà calcistica cittadina. In questo senso ci sarebbe l’intenzione di potenziare l’area marketing. Non è facile andare avanti nell’indifferenza generale ma Gerini non ha intenzione di mollare. Il suo rientro a Massa è previsto dopo Pasqua e servirà a fare il punto internamente ma anche a confrontarsi col comune con cui i rapporti di sinergia rimangono buoni.

Il progetto bianconero che si sta studiando non si limita soltanto alla prima squadra ma anche ad implementare il settore giovanile attraverso il reperimento di spazi idonei in cui svolgere l’attività sportiva e la creazione di una segreteria ad hoc. In ottica squadra maggiore si riparte già da diverse certezze come confermato dal direttore generale Augusto Cantoni. "Rispetto ai primi due anni che sono stati un po’ di assestamento e nei quali abbiamo dovuto cambiare tanto – ha spiegato l’amministratore delegato del club bianconero – stavolta ci troviamo in una situazione differente. Abbiamo creato un gruppo dal quale poter ripartire e credo che quest’anno potrà bastare l’inserimento di tre o quattro acquisti mirati d’esperienza nell’allestimento della squadra. Particolare attenzione bisognerà prestare anche alla ricerca della quota che saranno quest’anno sarà dell’annata 2007". In casa zebrata una bella notizia è l’idoneità alla ripresa dell’attività agonistica da parte di Tommaso Bertipagani, la cui assenza si è fatta sentire molto nella seconda parte della stagione.

Gianluca Bondielli