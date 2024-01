Massese La doppietta di Buffa ribalta il Cecina. I bianconeri di Del Nero in zona playoff

MASSESE

2

SPORTING CECINA

1

MASSESE: Paci, Del Pecchia (79’ Baracchini), Terigi, Zavatto, Brizzi (72’ Bonini), Marchini, Andrei, Fortunati (46’ Cherubini), Buffa, Cornacchia, Maggiari (84’ Dutilh). All. Del Nero. A disp. Pierucci, Berti, Scarf, Sidibe, Catola.

SPORTING CECINA: Barbanera, Fiorentini, Startari, Facenna (23’ Ghilli), Cionini (75’ El Falahi), Lorenzini, Giannini E., Bardini, Skerma (72’ Carlotti), Rovini (87’ Milano), Giannini M.. All. Miano. A disp. Pagni, Ferretti, Rofi, Moroni, Perillo.

Arbitro: Spagnoli di Tivoli.

Marcatori: 7’ Rovini (C), 18’ e 95’ Buffa (M).

Note: spettatori 350; angoli 7-3; 86’ espulso Fiorentini (C); ammoniti Startari, Fortunati, Rovini, Giannini E., Ghilli, Barbanera, Buffa; recupero 1’ e 5’.

MASSA – Ancora Buffa, sempre Buffa. Il super bomber con un’altra doppietta fa volare la Massese in zona playoff, a 6 punti dalla seconda in classifica. Sono diventati 12 in 9 partite i gol segnati in campionato dall’attaccante massese che stavolta ha fatto esplodere lo stadio Vitali proprio all’ultimo dei 5 minuti di recupero. E’ stata una vittoria sofferta e importantissima per la Massese contro un Cecina che si è confermato una gran bella squadra e se l’è giocata a viso aperto dal primo minuto.

Rovini ha impegnato severamente Paci con un colpo di testa su corner già al 4’. Il forte numero 10 si è rifatto al 7’ trasformando una punizione che il vento ha reso più difficile per Paci. La reazione della Massese non è tardata. Lorenzini ha compiuto un salvataggio sulla linea di porta al 10’ ed al 16’ Marchini ha calciato in maniera sbilenca in area dopo una triangolazione con Buffa. Il pari, acciuffato dal solito Buffa al 18’ con un tuffo di testa su bel centro di Cornacchia, ha quasi placato i locali che sul finire di tempo hanno rischiato di rimanere in dieci per un fallo del già ammonito Fortunati, rimasto poi nello spogliatoio all’intervallo.

Ha iniziato meglio la ripresa il Cecina pericoloso prima con un cross di Skerma sfilato davanti alla porta e poi con un tiro dal limite di Startari. E’ partito, poi, il monologo di Buffa che ha cercato il gol impegnando Barbanera prima di piede (63’) e poi di testa (69’). Nel finale solo Massese con un altro colpo di testa di Buffa e un tiro dal limite di Cornacchia. All’86’ Fiorentini è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Marchini lanciato a rete da Bonini. Centrale la seguente punizione di Cornacchia. In 11 contro 10 la Massese ha accentuato ancora di più il forcing. A pochi istanti dalla fine, su cross da destra di Terigi, è staccato sul secondo palo il rapace Buffa siglando ancora di testa il gol liberatorio.

Gianluca Bondielli