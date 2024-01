Massese, la grande rincorsa. I bianconeri cercano la vetta: "Pensiamo solo ad attaccare. Domenica un’altra battaglia»

Altre tre squadre superate e sesto posto in classifica. La grande rincorsa della Massese sta dando i suoi frutti ed i bianconeri sono ormai lanciati verso le posizioni di testa. Il metronomo Antonio Brizzi, tra i migliori contro il Cecina, sa bene dove vuole arrivare questa squadra.

"Dopo una brutta partenza possiamo raggiungere adesso un grande obiettivo – spiega il play massese -. Con l’arrivo di mister Del Nero è cambiata la mentalità. Ci ha subito detto che siamo forti e di pensare ad attaccare ed a vincere le partite e che se non ci saremmo riusciti la colpa sarebbe stata sua. Ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi. Ci fa allenare alla grande e inevitabilmente la domenica arrivano ottime prestazioni. Il merito è suo e dello staff ma anche dei ragazzi che tengono alti i ritmi perché c’è molta competitività e tutti sanno che possono giocare. Avere una rosa ampia è fondamentale se vuoi ottenere grandi risultati". Brizzi torna sul match di Cecina ed inquadra il prossimo col Camaiore: "Abbiamo vinto con merito contro una buona squadra. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo anche a causa del forte vento a sfavore ma preso gol abbiamo reagito bene trovando un bel gol con Buffa. Nella ripresa abbiamo spinto tanto concedendo anche qualche contropiede. Ci abbiamo creduto sino alla fine e quando attacchi di continuo non è un caso poi che gli episodi vengano dalla tua parte come la loro espulsione ed il gol fatto nel recupero. Non era un caso aver perso col Lanciotto al 90’ e non lo è aver vinto sabato al 95’. Buffa? Sta facendo cose allucinanti. E’ il miglior centravanti del campionato e lo sta dimostrando sul campo. Ha sempre voglia di far meglio e da tutto anche negli allenamenti. Ce l’abbiamo noi per fortuna e ce lo godiamo. Domenica a Camaiore sarà dura contro una squadra fatta per lottarsi il campionato e con tanti giocatori di qualità e reduci da categoria superiore".

Gianluca Bondielli