Massese Mapelli bomber: "Playoff? Noi ci crediamo"

Ci ha preso gusto il terzino goleador Matteo Mapelli che con quello di domenica è arrivato a 5 gol stagionali. Una rete un po’ inconsueta quest’ultima perché segnata di testa. "Sono contento perché il gol ha contribuito alla nostra vittoria ed a mantenerci in corsa per il quinto posto – ha commentato il laterale lombardo –. E’ da un paio di settimane che in allenamento provavamo questa punizione sul primo palo con io che mi butto dentro e stavolta è andata bene".

Mapelli è sempre stato un ragazzo molto positivo all’interno del gruppo ed ha visto alimentato il proprio ottimismo: "Come ho detto anche recentemente noi ci crederemo fino alla fine. Adesso siamo ad un solo punto dalla quinta e domenica andiamo a Fucecchio per lo scontro diretto. Siamo tutti soddisfatti perché in casa la vittoria ci mancava da dicembre e siamo riusciti ad ottenerla contro una squadra forte che soprattutto nel primo tempo ci ha messo molto in difficoltà. Anche nei momenti difficili, però, quando hanno preso il palo e la traversa non ci siamo mai disuniti. Abbiamo continuato ad esprimere il nostro gioco è siamo stati premiati anche grazie ad un po’ di fortuna dalla nostra parte. Nella ripresa ci siamo guardati tutti in faccia ed abbiamo dato tutto tenendo alto il ritmo".

La Massese ha rischiato di nuovo di capitolare dopo solo un minuto, cosa che le è successa spesso in stagione. "Posso assicurare che non c’è un problema di concentrazione. Ce lo siamo detti anche prima di entrare in campo di stare attenti ai primi minuti ma ci siamo ricaduti ugualmente. Non riesco a trovare neanch’io il motivo ma ci lavoreremo su questo aspetto". Alle fine Matteo non si è sottratto al rituale benaugurante della dedica: "Questa volta il gol, oltre che alla mia “morosa“ Eleonora lo dedico a mia sorella Sabrina".

Gianluca Bondielli