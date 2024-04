Massese Meglio i giovani. Juniores vicini al titolo

E’ entrata nel vivo la preparazione della Massese per la gara interna di domenica contro il Valdinievole Montecatini. Si tratta dell’ultimo impegno casalingo dei bianconeri che anche nella migliore delle ipotesi, ovvero di un’appendice playoff, dovranno disputare le gare suppletive lontano dallo stadio Vitali. Alla ripresa degli allenamenti non si è visto Vignali e neppure Scarf. I due giocatori andranno gestiti a parte nel corso della settimana per capire se saranno utilizzabili o meno.

Se la prima squadra vede ridotte ormai al lumicino le possibilità di approdare agli spareggi promozione, la Massese si sta consolando almeno in parte con le prestazioni della compagine Juniores che è sempre più vicina alla conquista del titolo provinciale che le consentirebbe di riappropriarsi del proscenio regionale. I ragazzi allenati da Davide Tedeschi, quando mancano 4 giornate al termine del campionato, sono primi in classifica con 59 punti, quattro in più del Lunigiana Pontremolese che ha però una partita in meno. Negli ultimi turni Davide Lazzini (nella foto) e compagni si stanno confermando irresistibili superando gli avversari con impietose goleade. Dopo il 7-0 rifilato al Montignoso e l’11-0 al Fosdinovo, nell’ultimo match è stata la malcapitata Villafranchese a soccombere per 9-0. Il risultato è maturato grazie alla tripletta di Corbani e alle marcature di Bobbio, Lembo, Musetti, Mattioli, Rossi e Ravenna.

Il campionato potrebbe decidersi sabato prossimo quando la Massese andrà a far visita in Lunigiana alla sua inseguitrice diretta. La Pontremolese è stata già battuta all’andata a Romagnano per 3-1. Va ricordato che il team bianconero ha subito una sconfitta a tavolino contro lo Stiava, per un cambio in più effettuato quando già vinceva 3 a 0, senza la quale il campionato sarebbe già finito.

Gianluca Bondielli