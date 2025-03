Massese Miraggio playoff: "C’è da battere il Cecina"

Leccarsi le ferite e ripartire subito. Dopo il 2-0 patito domenica al “Marco Polo Sports Center“ contro il Viareggio non ci sono alternative per la Massese, se vuole continuare a credere in un posto in zona playoff. La missione è difficile, ma non impossibile e i ragazzi di Pisciotta hanno il diritto e il dovere di provarci fino in fondo al netto di un calendario piuttosto impegnativo, che già domenica prossima al “Vitali“ metterà i bianconeri di fronte alla terza forza del campionato, lo Sporting Cecina, mentre nelle uscite successive porterà Vignali e compagni far visita al Fucecchio, sesto in classifica, per poi chiudere la regular season in casa contro il Cenaia, attualmente seconda della classe. In ogni caso, il destino non è più nelle mani degli zebrati, che a 3 turni dal traguardo vedono il quinto posto del Castelnuovo Garfagnana distante 2 lunghezze, le quali sono destinate ad aumentare a 3, 4 o 5 a seconda del risultato del recupero fra gli stessi garfagnini e il Montespertoli.

Un passo alla volta, è però il mantra di mister Pisciotta, che una volta analizzata la sconfitta dei suoi ha preferito concentrarsi solo sulla prossima sfida contro i livornesi senza sovraccaricare mentalmente i ragazzi: "Al momento – ha detto – non siamo nelle condizioni di poter pensare a più di una partita alla volta. Adesso lavoriamo per battere il Cecina, per le successive si vedrà". Dello stesso avviso anche Matteo Mapelli: "Non credo – ha comunque precisato il terzino – che il mancare gli appuntamenti importanti sia una questione psicologica, perché contro il Viareggio c’eravamo e abbiamo anche creato occasioni nitide per fare gol. Non abbiamo fallito, possiamo ancora farcela. Abbiamo ancora tre partite davanti a partire da quella contro lo Sporting Cecina, che sono sicuro metteremo in difficoltà. Ci crediamo fino alla fine".