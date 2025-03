Massese Non è più tempo di tattiche e strategie. Oggi a Fucecchio scontro diretto per i playoff

Non è più tempo di tattiche o strategie. Fucecchio e Massese si ritrovano di fronte questo pomeriggio con l’unico scopo di vincere per mantenere viva anche nell’ultima giornata di campionato la propria candidatura ad un posto nei play off. Per entrambe una sconfitta significherebbe abdicare da questo proposito ma anche un pareggio potrebbe non servire a nessuno. La Massese arriva a questa sfida rivitalizzata dal successo sul Cecina. In campo si è rivista finalmente una formazione volitiva che non ha mai mollato per tutti i novanta minuti. Mister Pisciotta molto probabilmente si affiderà agli stessi interpreti che hanno ben figurato sette giorni fa allo stadio Vitali con un’unica eccezione.

Nella difesa a quattro a fianco di Andrei tornerà Quilici che ha scontato il turno di squalifica. Prenderà il posto di Romiti che non è al meglio della condizione ma che è stato comunque recuperato quanto meno per la panchina. Gli affidabili Mapelli e Favret si piazzeranno sulle corsie laterali mentre il centrocampo sarà al solito, molto qualitativo, coi vari Brizzi, Costanzo, Mariani ed Anich tutti in campo dal primo minuto. L’australiano da tempo sta stringendo i denti per un problema alla caviglia e con grande stoicismo ha sempre dato la massima disponibilità anche se le prestazioni logicamente ne hanno risentito. Contro il Cecina il giocatore ha giocato un tempo facendo staffetta con Bartolomei, altro calciatore non al meglio per acciacchi fisici.

Con Lorenzini ancora al palo e fuori dai convocati, il tecnico palermitano si porterà in panchina capitan Vignali come carta importante da giocarsi a partita in corso per scardinare la difesa avversaria nel caso se ne presentasse la necessità. A far coppia con Buffa in attacco ci sarà dunque ancora una volta Yari Ferrara, elemento che anche se nelle ultime partite ha fallito qualche gol di troppo sta garantendo comunque tanti strappi ed un attacco costante della profondità. Con la sua fisicità, poi, riesce a distogliere qualche attenzione dal bomber Buffa che altrimenti si ritroverebbe con gli occhi di tutta la difesa avversaria puntati su di lui.

Gianluca Bondielli