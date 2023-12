Massese Nuova tegola. Si ferma Davide Fortunati

Nuova tegola alla Massese dove si è fermato per un infortunio muscolare Davide Fortunati. Il centrocampista dovrà rimanere ai box almeno un mese. Niente da fare neppure per Leonardo Terigi che ancora non riesce ad allenarsi mentre si allungano i tempi del rientro in campo per il capitano Andrea Vignali che dovrebbe sottoporsi ad un nuovo intervento al piede. La società è attiva sul mercato e dovrebbe concretizzare l’ingaggio del cileno Diego Dutilh, ex nazionale Under 17. L’attaccante esterno è reduce da un’esperienza in America e per il transfer saranno necessarie un paio di settimane. Ragion per cui, anche se il trasferimento dovesse andare in porto, il giocatore non sarà disponibile sino ai primi di gennaio. Per il momento tutto il peso dell’attacco grava sulle spalle del prolifico Michael Buffa che non può permettersi neppure il più classico dei raffreddori.

"Ci stiamo muovendo anche su un attaccante da affiancargli – si affretta a precisare il direttore generale Augusto Cantoni –. Quello delle punte non è un mercato facile. Chi le ha brave se le tiene. Siamo convinti, comunque, che riusciremo a centrare l’obiettivo prima della fine del mercato". Nella Massese che domani affronterà il quotato Perignano non ci saranno, dunque, volti nuovi ma la squadra ripartirà dal buon viatico di Montecatini e più in generale dalla “cura“ Del Nero che ha portato 6 punti nelle ultime 3 gare di campionato. "La squadra ha trovato una sua quadratura in queste ultime giornate – conferma Cantoni –. L’arrivo di Zavatto ci ha permesso di puntellare la difesa. Il centrocampo è già ricco di alternative ed a questo punto ci serve fare qualcosa in avanti per completare al meglio la rosa". La Fratres Perignano, reduce dalla sconfitta interna con la capolista Cuoiopelli, è un avversario temibile in trasferta dove ha fatto più punti che in casa (13 contro 10) pur giocandovi un gara in meno.

Gianluca Bondielli