Massese Obiettivo playoff. Il portiere Paci è fiducioso

E’ stata anticipata al sabato la gara interna della Massese con il Cecina che si giocherà, quindi, il 20 gennaio allo stadio Vitali. La squadra resta naturalmente tutta concentrata sul prossimo impegno in trasferta di Pieve Fosciana con l’obiettivo condiviso da tutto il gruppo di rientrare in zona playoff. "Non dobbiamo stare a guardare troppo i punti che abbiamo o in che zona siamo adesso – ha spiegato il portiere Luigi Paci –. L’importante è continuare a giocar bene e cercare di vincere il maggior numero possibile di gare. I conti li faremo alla fine. Noi adesso abbiamo intrapreso un buon percorso e dobbiamo seguitare su questa strada. Siamo tutti contenti di aver iniziato bene il girone di ritorno con una bella prestazione. L’ottimo approccio ci ha permesso di mettere la partita in discesa già nel primo tempo. Nella ripresa sapevamo che la Geotermica sarebbe partita forte ma nel loro miglior momento siamo stati bravi a segnare il terzo gol che ha chiuso i giochi. Peccato per il gol preso alla fine. C’è stato un fraintendimento tra di noi e poi quella deviazione sfortunata".

Le vittorie consecutive della Massese avrebbero potuto essere quattro senza i due gol presi a Prato sul 3 a 1 a favore. "Il terzo era viziato da un netto fallo di mano di Chiaramonti – ricorda Paci – mentre il rigore da cui è scaturito il secondo posso assicurare che era inesistente. Ho deviato la palla con la mano e poi l’attaccante mi è venuto addosso. Ormai ci siamo messi tutto alle spalle e guardiamo avanti".

Gianluca Bondielli