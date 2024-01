Massese Operazione Geotermica compiuta. Tripletta di Buffa, mattatore del match

MASSESE

3

GEOTERMICA

1

MASSESE: Paci, Del Pecchia, Terigi (75’ Berti), Zavatto, Brizzi (80’ Fortunati), Marchini, Andrei (31’ Baracchini), Bonini (60’ Sidibe), Buffa, Cornacchia, Maggiari (60’ Dutilh). A disp. Pierucci, Ravenna, Corbani. All. Del Nero.

GEOTERMICA: Bettarini (26’ Rossi), Landi, Penco, Cacciò, Spagnoli, Mecacci (46’ Campo), Dussol (46’ Misseri), Pashja, Pellegrini (58’ Falchini), Puccini, Zoncu (73’ Gadiaga). A disp. Burini, Pavoletti, Scottò. All. Niccolai.

Arbitro: Monti di Pisa.

Marcatori: 9’, 28’ e 52’ Buffa (M), 87’ autorete Zavatto (G).

Note: spettatori 200, compresi gli abbonati; angoli 7-3; ammoniti Terigi, Zoncu, Sidibe, Landi; recupero 2’ e 4’.

MASSA – Tutto facile per la Massese alla quale è bastato un tempo per sbrigare lapratica Geotermica. Mattatore Buffa con una tripletta. I bianconeri, con Terigi recuperato in difesa e Fortunati portato in panchina, hanno sbloccato il risultato già al 9’. Il solito Buffa ha insaccato di testa su calcio d’angolo di Cornacchia. Al 18’ il bomber massese è andato vicino al raddoppio con un diagonale che ha lambito il palo. La squadra pisana si è fatta vedere una sola volta al 21’ con una punizione dalla lunga distanza di Zoncu deviata in volo da Paci. Al 24’ un’incursione di Andrei è stata sventata da Bettarini in uscita coi due giocatori che si sono scontrati ed hanno finito per infortunarsi entrambi. E’ uscito subito il portiere mentre il laterale, claudicante, è rimasto in campo per un’altra manciata di minuti prima di lasciare il posto a Baracchini. Al 28’ Buffa, implacabile cecchino, ha raddoppiato raccogliendo una spizzata di testa e calciando in rete in area su posizione al limite del fuorigioco. Prima dell’intervallo la Massese ha avuto un’occasione macroscopica per triplicare ma Marchini, lanciato splendidamente in campo aperto da Buffa, ha tentato un improbabile pallonetto davanti al portiere facendosi respingere la conclusione.

Alla ripresa la Geotermica ha cambiato due uomini partendo forte e sfiorando il gol coi tiri dal limite di Pellegrini e Puccini, quest’ultimo respinto da Paci, ma è stata di nuovo ’bucata’ da Buffa che, servito in profondità da Maggiari, ha saltato anche il portiere prima di depositare nella porta sguarnita. A questo punto il match ha perso d’intensità e troppo tardi è arrivato il gol della bandiera della Geotermica, scaturito da un corner con deviazione decisiva nella propria porta di Zavatto.

Gianluca Bondielli