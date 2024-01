Massese Operazione rilancio. Cornacchia è ottimista

I propositi di riscatto della Massese si sono concretizzati in una convincente apertura del girone di ritorno. Sulla bella vittoria contro la Geotermica si è espresso il centrocampista Nicola Cornacchia. "Iniziare l’anno con una vittoria è sempre difficile – ha spiegato il giocatore – perché quando si torna dalle vacanze riconnettersi al cento per cento non è semplice. Ce lo siamo detti e ripetuto. Era importante approcciare bene la partita e lo abbiamo fatto. Abbiamo raccolto i frutti subito nel primo tempo. Forse ci siamo abbassati un pochino nella ripresa ma è anche dovuto alla condizione che dobbiamo riprendere".

Cornacchia nell’occasione ha giocato una partita più di regia che di inserimenti. "Non è stata una cosa voluta – ha precisato lui – ma è la partita che mi ha portato ad abbassarmi per cercare spazi. Io preferisco sempre offendere e fare una giocata in più segnando o mettendo un compagno nelle condizioni per farlo ed è anche quello che mi chiede il mister ma se gioco più basso e vinciamo sono felice lo stesso". Quella di Cornacchia sinora non è stata la stagione incredibile dello scorso anno ma ugualmente positiva. "Diciamo che sono in crescendo, anche nella condizione fisica. Aver saltato la preparazione mi è costato ma adesso mi sento sempre meglio. E’ chiaro che vorrei ripetere la stagione scorsa nella quale ho fatto tanti gol ma sto tornando su quei livelli e ora giocare con compagni in fiducia rende tutto più facile. Sono super positivo per questo girone di ritorno".

Domenica la Massese andrà a far visita ad un River Pieve in gran forma. "Sono una squadra in salute – conferma Cornacchia – che ha faticato un po’ all’inizio ma che ultimamente ha raccolto tanti punti. Conosco l’allenatore e molti giocatori; sono una famiglia, si aiutano tanto in campo e quando giocano in casa sono temibili per tutti. Sarà molto dura ma siamo pronti a dare battaglia".

Gianluca Bondielli