Massese Partenza da brivido con la Sestese. Il neoacquisto Mariani ristabilisce la parità

Massese 1 Sestese 1

MASSESE: Mariani A., Mapelli, Romiti, Cecilia (91’ Lazzini), Andrei, Bossini, Bertipagani (58’ Anich), Bartolomei (82’ Lorenzini), Buffa (72’ Vignali), Mariani F. (61’ Costanzo), Ferrara. A disp. Cozzolino, Quilici, Brizzi, Favret. All. Pisciotta.

SESTESE: Giuntini, Pisaniello, Cucinotta (53’ Matteo G.), Matteo L., Pisaneschi, Sarr (54’ Safina), Dianda, Belli, Ermini (66’ Berti), Ciotola (74’ Robi), Casati (61’ Manganiello). A disp. Tognoni, Biondi, Cirillo, Gori. All. Polloni.

Arbitro: Pappalardo di Crema.

Marcatori: 35“ Ciotola (S), 24’ F. Mariani (M).

Note: spettatori 235; angoli: 5-2 per la Massese; espulsi dalla panchina: Viviani e Tognoni; ammoniti: Sarr, Andrei, Buffa, Mapelli, Ciotola, Romiti; Recupero: 0 p.t. e 5’ s.t..

MASSA – Finisce pari e patta il primo incrocio tra Massese e Sestese che mercoledì si ritroveranno contro nella finale di Coppa Italia. Le due squadre anche in vista di questa seconda partita hanno lasciato inizialmente in panchina qualche titolare. Avvio choc per la Massese che dopo 35 secondi è già sotto. La Sestese recupera palla ed entra in area palla e segna con un rasoterra da dentro l’area di Ciotola sull’uscita di Mariani. La reazione dei bianconeri è immediata con Ferrara che al 4’ da sinistra centra per Bertipagani il cui tiro sotto misura viene respinto miracolosamente da Giuntini. La squadra di casa inizia un forcing continuo nella metà campo avversaria. Al 24’ arriva il pareggio grazie ad una punizione pennellata di Mariani che supera la barriera e si insacca all’angolino. Non poteva esserci debutto migliore per il centrocampista arrivato in settimana dal Fucecchio. Al 45’ si allunga la striscia di episodi dubbi ai danni della Massese. Ferrara viene sgambettato in area in maniera apparsa evidente ma l’arbitro sorvola.

Nella ripresa la partita si fa più equilibrata. Al 63’ segna Buffa di testa su cross di Costanzo ma l’arbitro annulla per un presunto fallo su un difensore. Sul fronte opposto al 65’ Dianda ci prova dal limite ma Mariani devia in corner. Al 90’ i locali scongiurano la beffa con un salvataggio provvidenziale sulla linea di porta di Anich che respinge un tiro ravvicinato.

Gianluca Bondielli