Massese Progetto ambizioso. Bagno di tifosi a Villa Cuturi

Villa Cuturi ha accolto ancora una volta la Massese per un vernissage di inizio stagione che, dopo il successo di domenica nel prologo di Coppa Italia, è stato vissuto con ancora più euforia e speranza dai sostenitori zebrati. Alla presenza dell’assessore allo sport Roberto Acerbo è stata presentata ufficialmente la rosa della prima squadra di Massimiliano Pisciotta che è stata preceduta sul palco dalle formazioni del settore giovanile. La “voce“ della Massese Umberto Meruzzi, coadiuvato da Clarisse, ha condotto la serata aprendo coi ringraziamenti di rito per istituzioni, sponsor e sostenitori. Il presidente Antonio Gerini, l’amministratore delegato Augusto Cantoni e il vice presidente Luigi Mattia Gerini sono intervenuti illustrando i programmi della stagione che per la Massese non possono che essere improntati verso l’altro.

Un bello spazio ha avuto anche il settore giovanile che sta tentando di ricrearsi sotto impulso del responsabile Mariano Zaccagna. Oltre alla Juniores, allenata da Davide Lampitelli col secondo Stefano Della Pina e il preparatore dei portieri Giuseppe Lazzarotti, sono state allestite anche le squadre Giovanissimi e Pulcini. La prima è guidata da Silvio Pinarelli col vice Simone Aiello e il preparatore dei portieri Alessandro Lorieri; la seconda ha come allenatore Stefano Della Pina.

Gianluca Bondielli