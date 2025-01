Massese Prova di carattere in Garfagnana. Pisciotta: "Reazione incredibile dei ragazzi"

Non era facile reagire subito alla mazzata della finale persa. La Massese ci è riuscita alla grande andando a prendersi i tre punti a Castelnuovo Garfagnana contro la seconda in classifica con un roboante 3 a 0. "Quando torni a casa a testa bassa dopo una finale è dura da accettare – ha commentato l’allenatore Massimiliano Pisciotta – ma una società e una piazza come la Massese, con un pubblico del genere, deve mettersi in testa che deve giocare partite così importanti ogni anno. Quella di domenica era una di queste. Sapevamo di giocarci tanto. I ragazzi hanno avuto una reazione incredibile e sono stati molto bravi. Abbiamo retto bene anche dal punto di vista fisico nonostante i 120 minuti giocati mercoledì a conferma che tutto lo staff sta svolgendo un ottimo lavoro".

E’ entrato nel tabellino dei marcatori Yari Ferrara che col suo gol del raddoppio ha orientato ancora di più il match a favore della Massese. "Dovevamo fare una grande prestazione per i nostri tifosi, per noi e per tutto l’ambiente. Serviva un riscatto e c’è stato ma adesso dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una buona partita contro una signora squadra, seconda in classifica e autrice fin qui di un ottimo campionato. Abbiamo fatto vedere, però, che ci siamo anche noi. Domenica arriverà la Cuoiopelli ed è d’obbligo la vittoria. Il nostro obiettivo è assolutamente quello dei playoff perché abbiamo una grande squadra. Dobbiamo fare più punti possibile in queste 10 partite che restano".

E’ mancato tantissimo nella finale di mercoledì Matteo Mapelli che a Castelnuovo Garfagnana è stato tra i migliori in campo. "Sono molto rammaricato di non aver potuto partecipare alla finale a causa della squalifica ma chi ha giocato al mio posto ha fatto benissimo. Purtroppo le finali le vince una squadra sola. Mi congratulo con i tifosi perché vederli dalla tribuna è stato uno spettacolo fantastico. Noi ora siamo concentrati sul campionato e puntiamo ad arrivare più in alto possibile. Vogliamo entrare nei playoff. Una volta che lo avremo fatto penseremo a vincerli. Sappiamo che è un percorso lungo ma affronteremo una partita per volta senza paura. Siamo molto contenti di questa prova e sono molto fiero dei miei compagni. La squadra vuol dedicare la vittoria di oggi a Valentino, che è venuto a mancare, ed alla sua famiglia. Siamo davvero tanto dispiaciuti".