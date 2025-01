Massese "Ragazzi fantastici. Mai perso la fiducia in loro"

E’ ripartita subito la Massese e non ne dubitava il direttore generale Augusto Cantoni (nella foto). "Non ho mai perso la fiducia in questi ragazzi che sono fantastici anche a livello caratteriale – dice –. Dopo la sconfitta in finale di Coppa c’era logicamente un po’ di scoramento nel gruppo ma ci siamo confrontati serenamente e sapevo che ne saremmo venuti fuori". Dopo il roboante successo in Garfagnana il campionato sembra farsi più in discesa per i bianconeri in queste ultime 10 gare a cominciare dalla prossima con la Cuoiopelli, ultima della classe. "Un discorso del genere penso si possa fare più per i campionati professionistici, dove i giocatori vivono di calcio, mentre tra i dilettanti ci sono tanti fattori imponderabili e non si può dare nulla per scontato. Parliamo di gente che si alza alle 6 del mattino per andare a lavorare o che la mattina va a scuola. Noi ad esempio abbiamo in squadra tanti giocatori che vengono da Lucca, Livorno e Montecatini e ogni giorno devono spostarsi per venire ad allenarsi. Per questo dico che sarebbe un errore pensare che il più è fatto. E’ vero che siamo andati a vincere sui campi della seconda e della terza in classifica e ce la siamo giocata alla pari con la capolista ma se siamo in questa posizione è proprio perché per strada abbiamo perso punti contro squadre non di prima fascia. Anche noi abbiamo avuto le nostre disavventure e questo ci deve servire di lezione".

"Abbiamo perso gare che mai avrei immaginato, come quella con la Pro Livorno – continua Cantoni –. Resto dell’opinione, però, che su un campo normale e con un arbitro all’altezza in questo girone non temiamo nessuno. La nostra è una squadra costruita con criterio e composta da giocatori di spessore. Gli ultimi acquisti ci hanno permesso di arricchirla ulteriormente. Mariani è un giocatore esperto che ci ha alzato il livello tecnico, Ferrara un ragazzo che col suo strapotere fisico ci dà una soluzione in più a fianco di Buffa".

Gianluca Bondielli