Massese Scottata dal ko. Ma vuole subito ripartire

Mettersi Camaiore alle spalle il prima possibile. La Massese è tornata ad allenarsi ieri con una gran voglia di riscattare subito il doloroso passaggio a vuoto di domenica. In uno dei match più attesi dell’intera stagione è arrivata forse la peggior prestazione della gestione Del Nero. Per la legge dei grandi numeri ci stava che la nuova Massese prima o poi ’toppasse’ una partita. Dispiace che sia accaduto proprio in questa, sentitissima e seguita dal pubblico delle grandi occasioni. Adesso l’attenzione si è spostata tutta sul match interno contro il Lanciotto che verrà a Massa coi crismi della vittima sacrificale. La squadra di Campi Bisenzio, infatti, è in caduta libera. A gennaio, con l’inizio del ritorno, i fiorentini hanno perso tutte e quattro le partite disputate scivolando al quart’ultimo posto. Più in generale hanno fatto un solo punto negli ultimi sei incontri. Sulla carta ci sono tutti i presupposti per incamerare tre punti che peserebbero tantissimo in una giornata, la ventesima di campionato, ricca di scontri interessanti come quello tra la capolista Tuttocuoio e il Camaiore. C’è bisogno, però, di ritrovare quella forza mentale che poi sul campo si traduce in cattiveria agonistica e determinazione che sono poi le prerogative mancate a Camaiore. L’allenatore Del Nero sicuramente in questa settimana di lavoro farà il possibile per rialzare il livello di attenzione e di ’fame’ dei suoi ragazzi.

Gianluca Bondielli