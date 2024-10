Massese Si volta pagina. Pisciotta resta al timone

La Massese e Massimiliano Pisciotta si sono messi alle spalle la gara di domenica e la sua incresciosa appendice è sono tornati a concentrarsi sulle questioni di campo. Il mister siciliano, superato il primo momento di sconforto, ha deciso di proseguire la sua esperienza in panchina mettendo da parte i pensieri di un addio al mondo del calcio che gli erano balenati in testa a caldo. Certo Pisciotta rimane provato dalla situazione che ha subito ma sta provando giorno dopo giorno di mettersela alle spalle.

Martedì il tecnico degli apuani ha diretto regolarmente l’allenamento di ripresa. Un allenamento che a causa dell’allerta meteo arancio si è preferito effettuare al coperto, in palestra, evitando così di incappare in qualche infortunio su di un campo completamente allagato ed impraticabile. Al resto dei compagni di è unito anche Massimo Goh che tornerà a disposizione per la trasferta di Santa Croce sull’Arno. Restano, invece, da valutare le condizioni di Claudio Costanzo che al momento rimane l’unico indisponibile della rosa bianconera. Tutto l’ambiente si aspetta un pronto riscatto da parte delle zebre che domenica avranno di fronte il fanalino di coda del girone.

La Cuoiopelli è stata sinora la grande delusione di questo raggruppamento nel quale è riuscita a conquistare soltanto un punto nel pareggio interno a reti inviolate con il Pontebuggianese. I conciari hanno perso 4 partite delle 5 giocate denotando la loro difficoltà maggiore in fase realizzativa visto che hanno "partorito" la miseria di una rete. Nonostante tutto la Massese dovrà prestare una grande attenzione perché con la Cuoiopelli c’è una storica rivalità ed i bianconeri a Santa Croce sono sempre attesi col coltello fra i denti e la voglia di fare la partita della vita.