Massese Tempo di bilanci: "In linea con i programmi"

Massese-Perignano poteva essere immaginato a inizio stagione come uno scontro al vertice ma per il momento non è così. "Il Perignano per gli addetti ai lavori era una squadra fatta per vincere – conferma il tecnico Massimiliano Pisciotta – ma alla fine il campionato lo vince uno solo. Se si ritrova in questa posizione vuol dire che qualche problemino lo sta avendo. Anch’io mi aspettavo qualcosa in più dalla mia squadra, sarei bugiardo se non lo dicessi, ma deve essere uno sprone a lavorare ancora più duramente per ottenere di più. Sono tre mesi che ho iniziato questa avventura con un gruppo quasi tutto nuovo e con diversi infortuni avuti durante il cammino. Con la società ci siamo detti di tirare le somme dopo una decina di giornate. Direi che grosso modo siamo in linea coi programmi ma si poteva far meglio. Sono contento perché ho trovato un ambiente ottimale che ti lascia lavorare a 360 gradi. Si respira una bella atmosfera coi tifosi che ti appoggiano sempre. Questa maglia è pesante ma ti dà anche tanti stimoli ed entusiasmo".

La Massese è reduce dal successo interno col Pontebuggianese ma il mister siciliano potrebbe anche cambiare qualcosa in formazione. "Io non do nulla per scontato. La domenica gioca chi in settimana si è allenato meglio e mi dà più garanzie. Quello che posso assicurare è che il Perignano troverà ad attenderlo una Massese pronta ed agguerrita che cercherà di vincere". Tra i bianconeri restano out Andrei e Vignali con Mariani che dovrebbe stringere i denti e difendere la porta nonostante il dolore alla caviglia. In difesa la coperta è corta perché in settimana ha rescisso Nicolini, scontento per essere rimasto fuori dopo aver giocato le prime partite. Con Andrei infortunato restano come centrali solo Romiti e Quilici. La società sta lavorando per porvi rimedio.