Massese Tempo di bilanci. Maggiari: "Vorrei restare"

E’ arrivato a dicembre e con 3 gol e diversi assist è stato uno di quei giocatori che hanno contribuito alla provvisoria risalita della Massese. E’ tempo di bilanci, personali e di squadra per Francesco Maggiari. "Sono arrivato assieme ai vari Buffa e Zavatto quando eravamo in una brutta posizione – ricorda l’attaccante –. Ho debuttato a metà dicembre col Perignano. Siamo partiti bene. La squadra girava e abbiamo fatto un bel filotto. C’è stata, poi, la battuta d’arresto col Camaiore ma ci siamo ripresi subito. Nel periodo decisivo purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni, soprattutto nel reparto difensivo, che sicuramente ci hanno penalizzato. Da quel momento ci siamo un po’ ridimensionati e non siamo più riusciti a mettere insieme risultati positivi che potessero darci entusiasmo e punti per arrivare nei playoff". Maggiari là davanti è stato il partner perfetto per il bomber Buffa. "Con Michael ci siamo trovati bene, sia in campo che fuori. Abbiamo un buon rapporto che ha facilitato la sintonia in partita. A me, poi, piace giocare da seconda punta e svariare un po’ per tutto il fronte d’attacco con un riferimento davanti. Il mister in questo senso mi ha dato piena libertà, anche di andare sull’esterno per creare superiorità numerica. Ci chiedeva il sacrificio di ripiegare ma è una cosa che ho nelle caratteristiche e non mi è pesata. Con lui e con tutti i ragazzi mi sono trovato davvero bene".

Cosa porterà adesso il futuro? "Qualcosa si muove ma è ancora presto perché i campionati stanno finendo ora. Di scelte non ne ho ancora fatte. Sono contento, intanto, di essere tornato a Massa e di aver mostrato il mio valore. A distanza di 5 anni, con un maggior bagaglio di esperienze, sono un altro tipo di giocatore anche fisicamente. Restare? Chi non lo vorrebbe? La Massese per chiunque sia di Massa è qualcosa di speciale. C’è una tifoseria unica che è il bello di piazze così importanti".

Gianluca Bondielli