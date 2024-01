Massese Terigi uomo-assist: "Ora fisicamente sto bene"

Ci sono vittorie che, raggiunte all’ultimo tuffo, sono ancora più belle. Quella col Cecina, anche a distanza di alcuni giorni, rimane tale. Col senno del poi, rivedendo bene le immagini, c’erano almeno un paio di rigori netti non rilevati a favore della Massese che avrebbero potuto rendere meno problematico il successo ma va bene così. "Sapevamo che l’avversario poteva metterci in seria difficoltà come si è visto – ricorda il difensore Leonardo Terigi – ma è un periodo che abbiamo un fuoco dentro che ci mancava a inizio campionato e non è un caso che certe partite le vinci all’ultimo minuto. Ora pensiamo al Camaiore. D’ora in avanti sono tutte difficili ma se noi mettiamo in campo questa adrenalina, questa pressione, poi per gli altri diventa dura".

Stiamo vedendo un Terigi sempre più presente anche in fase offensiva. Non a caso è stato suo il cross per il gol vittoria di Buffa. "Mi viene più naturale perché sto meglio fisicamente, prima venivo da una preparazione non fatta e dovevo mettere ancora un po’ di chilometri dentro, e perché facilitato dallo stile di gioco del mister che chiede la pressione alta dietro. Sono tranquillo, poi, perché mi coprono bene sia Zavatto sia Del Pecchia. Con Zavatto ci troviamo bene e mettiamo la nostra esperienza al servizio della squadra. Del Pecchia è un ragazzo che ha grossi margini di crescita. Ha personalità, piede e lettura. Può avere un bel futuro anche perché ha la testa sulle spalle". Chiudiamo con una curiosità ovvero con quei 12 piccoli raccattapalle, istruiti perfettamente nel pre-gara, che non hanno fatto perdere un solo secondo nel rifornire il pallone al giocatore giusto. Il gol al 95’ è arrivato anche per merito di una rimessa laterale battuta in fretta senza dare il tempo agli avversari di riorganizzarsi. Alla fine per la dozzina di ragazzini in sala stampa è arrivata la meritatissima merenda fatta di pezzi dolci e salati.