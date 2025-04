Massese vince 3-1 contro Cenaia: doppietta di Anich e gol di Buffa

MASSESE3CENAIA1

MASSESE: Cozzolino (81’ Benassi), Mapelli (19’ Vignali), Quilici, Brizzi, Romiti, Rami (74’ Bossini), Bartolomei, Costanzo (65’ Favret), Buffa, Anich (68’ Mariani), Ferrara. A disp. Cerri, Girelli, Polenta. All. Pisciotta.

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (65’ Calloni), Marconi (65’ Franceschi), Signorini, Puleo, Papini, Solimano, Pecchia, Remorini, Bartolini (84’ Cocucci). A disp. Landucci, Goretti, Dezi, Gronchi, Quilici. All. Sena.

Arbitro: Ciorba di Perugia.

Marcatori: 33’ e 54’ Anich (M), 41’ Buffa (M), 79’ Puleo (C).

Note: spettatori 140; ammonito Di Bella.

MASSA – La Massese si congeda dal campionato d’Eccellenza con una bella vittoria contro la seconda in classifica che fa crescere il rammarico per quello che poteva essere. Con Andrei squalificato, Pisciotta manda in campo dal primo minuto lo juniores Rami come braccetto di destra della difesa a 3, ma per il resto si affida ai titolari. Il match fatica a ingranare. Il primo squillo, del Cenaia, arriva al 30’ con Pecchia che si presenta davanti a Cozzolino ma spara alle stelle. Gol fallito, gol subito. Al 33’ Buffa lavora un gran pallone che poi scarica per Anich che con un sinistro incrociato infila all’angolino. La reazione del Cenaia è veemente. Al 38’ Cozzolino chiude Pecchia con una provvidenziale uscita; al 39’ Papini con un cross da sinistra colpisce la parte alta della traversa; al 40’ l’ex Remorini lascia partire un bolide dalla distanza che si stampa sulla traversa. Scampati i pericoli la Massese colpisce ancora. Stavolta è Vignali, al 41’, ad avere un grande spunto e a servire Buffa che in scivolata anticipa il portiere depositando in rete. Per il bomber massese si tratta del 16° gol in campionato, il 19° stagionale. Nella ripresa i bianconeri segnano al 54’ il terzo gol ancora con Anich che interviene di piatto su un bell’assist radente di Bartolomei. Il match finisce lì anche se il Cenaia accorcia le distanze al 79’ con Puleo che irrompe di piatto su un corner.

Gianluca Bondielli