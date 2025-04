Massimo Maccarone pronto a tornare in gioco: "Siena ha bisogno di stabilità"

Durante la stagione, Massimo Maccarone, è stato più volte allo stadio a vedere la Robur: dopo l’esonero dalla panchina del Piacenza è rimasto fermo e ha sfruttato il tempo libero per "aggiornarsi, ché il calcio è sempre in evoluzione, in attesa di un progetto importante". Adesso è pronto per "rimettersi in gioco".

"Un mio ritorno a Siena? Sono tornato due volte – ha spiegato a Radiosienatv –, la prima ho fatto bene, la seconda meglio. Ora ho un ruolo diverso, non sono più il Maccarone giocatore. Penso che se qualcuno fa le cose per bene, con amore, non ci sono problemi".

L’ex attaccante bianconero si è quindi soffermato sull’arrivo sulle lastre della proprietà svedese. "Dopo tutte le dinamiche che ci sono state in questi anni – ha affermato Big Mac –, c’è una nuova società che sta cercando di programmare e questo è l’aspetto più importante. Fare il passo più lungo della gamba porta a quello che Siena ha già subìto. Ora serve stabilità, poi si può pensare al ritorno tra i professionisti".