Matelica: Ettore Ionni celebra la salvezza anticipata in Eccellenza

A "bocce ferme", Ettore Ionni (foto), tecnico del Matelica, riavvolge il film della salvezza raggiunta con un turno di anticipo. "Raggiungere questo obiettivo non era scontato per una neopromossa – spiega – e il merito, nonostante le difficoltà, è stato di tutti: presidentessa, club, staff sanitario e tecnico, giocatori e ogni persona che ha voluto bene al Matelica. La mia prima esperienza? Positiva: è un’annata che mi farà crescere e nella quale ho conosciuto persone competenti e di valore". Poi aggiunge: "Penso che l’Eccellenza sia uno dei tornei più duri a livello regionale, con ottimi giocatori e tecnici, nonché addetti ai lavori competenti. Lo paragono a una D2. A livello di verdetti ci sono varie situazioni ancora da chiarire, ma ormai i valori sono venuti fuori. Noi ci stiamo preparando per affrontare il Tolentino nell’ultima giornata con l’obiettivo di chiudere bene la stagione davanti al nostro pubblico. Avremo di fronte la squadra in cui sono stato nelle ultime due stagioni e che finora ha disputato un ottimo torneo. Sarà una bella sfida". Intanto, dopo il divorzio col Club, il ds Lorenzo Falcioni ha ammesso: "Me ne sarei voluto e dovuto andare diverso tempo fa, vuoi per i risultati, vuoi per essere stato scavalcato nel mio ruolo in alcuni momenti salienti a partire dallo scorso anno. Ho scelto di andare avanti perché ci tenevo alla squadra e in generale al bene del Matelica e della sua presidentessa".

m. g.