Matteo Gorelli del Rimini fuori per infortunio: salterà i playoff?

Tre o quattro settimane di terapia prima di ritornare sotto gli occhi dello staff medico. Non è un infortunio da niente quello che martedì scorso nella finale di Coppa Italia contro la Giana Erminio ha fatto alzare bandiera bianca al difensore del Rimini Matteo Gorelli prima del novantesimo. Tecnicamente, come comunicato dal club, si tratta di un trauma da stress con interessamento da iperdistensione del legamento crociato posteriore. Quindi, non uno stop lunghissimo, ma ci vorrà un mese per capire se la terapia sarà stata sufficiente. Insomma, per Gorelli la regular season è praticamente finita. Ma il centrale toscano potrebbe dover saltare anche il primo turno dei playoff. Che per il Rimini, dopo la vittoria della Coppa Italia, sarà l’11 maggio. Quindi tra un mese esatto. Una nuova tegola per mister Buscè al quale in questa stagione gli infortuni dei suoi non hanno dato tregua. I biancorossi intanto continuano a preparare la gara di domani al ’Neri’ contro il Campobasso, terz’ultimo appuntamento prima di pensare agli spareggi. L’obiettivo del Rimini ora resta quello di chiudere l’annata nel migliore dei modi, mettendo in tasca il maggior numero di punti possibili. Magari anche migliorando quella griglia playoff che fino a qualche giorno fa avrebbe avuto un significato enorme e che ora diventa soltanto un vezzo. Al quale però capitan Colombi e compagni non hanno nessuna intenzione di rinunciare. Certamente di motivazioni ne avrà molte di più il Campobasso di mister Prosperi al quale mancano pochissimi passi per pronunciare la parola salvezza. Ma che può ancora permettersi anche di guardare alla zona playoff, anche se in questo la missione è decisamente più complicata. Da martedì, però, lo è un po’ meno considerando che con la vittoria della Coppa Italia da parte del Rimini agli spareggi ci sarà posto anche per l’undicesima classificata. C’è da attendersi quindi un Campobasso battagliero, ma c’è anche da credere che, nonostante i festeggiamenti, il Rimini possa non essere da meno. Oggi per Buscè sarà il giorno delle scelte e c’è da scommettere che da qui a fine mese, nelle tre gare che mancano, il turnover la farà da padrone. Ancora di più del solito.