Mattia Damiani: nuovo intervento al ginocchio, Ss Arezzo in emergenza

di Luca Amorosi

AREZZO

I timori delle ultime ore hanno trovato conferma. Mattia Damiani dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico allo stesso ginocchio operato a fine agosto. La Ss Arezzo, infatti, ha fatto sapere che la risonanza magnetica in campo aperto sul ginocchio del centrocampista ha confermato la recidiva della lesione al menisco. Un caso clinico che evidenzia la necessità di un nuovo intervento già nei prossimi giorni per permettere al classe 2003 di tornare in campo il prima possibile. Difficile però stimare i tempi di recupero. Già dopo il primo intervento si erano dilatati: dal 21 agosto, data dell’operazione, Damiani era rientrato solo lo scorso 17 novembre con il Pescara. Poi un tempo a Perugia in campionato, altri 80 minuti sempre al Curi ma in coppa, un’ora contro la Virtus Entella e il primo tempo di Lucca prima della sostituzione all’intervallo. La sensazione è che servano nuovamente dei mesi, il che inciderebbe anche sulle mosse nell’imminente mercato invernale.

Un’altra brutta tegola per il ragazzo, Troise e la squadra, che perde di nuovo un elemento prezioso in una mediana priva già da mesi di Chierico. Anche l’ex Gubbio è ancora fuori e la ricaduta di Damiani suggerisce prudenza. Ciò significa che, con ogni probabilità, il suo rientro slitterà al nuovo anno, dopo la sosta. Per domenica, e in generale per le ultime tre gare del 2024, le scelte in mezzo al campo saranno quindi limitate: non una buona notizia, anche perché il Cavallino giocherà, appunto, tre sfide in sette giorni, con l’ultima giornata del girone d’andata contro la Pianese e la prima di ritorno a Campobasso inframezzate dal quarto di finale di coppa Italia contro il Trapani al Comunale.

Ma non è finita qui, perché ci sono altri due giocatori in forte dubbio almeno per la sfida agli amiatini. Uno è Chiosa, il cui problema all’occhio è da non sottovalutare: il centrale ha un’abrasione della cornea che va trattata con cautela. L’altro è Tavernelli, per il quale trapela più ottimismo: l’esterno a Lucca è stato sostituito nella ripresa per un indolenzimento all’adduttore e dovrebbe essersi fermato in tempo per evitare guai peggiori. Un affaticamento e poco più, che potrebbe permettergli di essere disponibile almeno per la panchina. In ogni caso, il desiderio di Troise di vedere l’infermeria finalmente svuotata non è stato esaudito e ancora una volta mancheranno diverse pedine nello scacchiere.

Intanto, la società amaranto ha reso noto anche che, oltre alla prevendita per la gara di domenica alle 17.30, è partita anche quella per l’incontro di Coppa Italia con il Trapani dell’ex Capuano mercoledì 18 alle ore 20,30. Consueti punti vendita delle gare di campionato (oltre che online) ma prezzi leggermente inferiori: in curva si entra con 10 euro.