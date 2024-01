Mattoncini per la salvezza

Anche il campionato di Promozione, dopo la sosta e i cambiamenti nelle rose con il ricorso al mercato di dicembre, ha ripreso la sua corsa. Tra i risultati di spicco della prima giornata di ritorno il successo del Mondolfo Marotta a Osimo e del Valfoglia nel match casalingo con la Castelfrettese. Si sono prese un punto la Fermignanese (a Marina) e il Gabicce Gradara (contro la Biagio Nazzaro). Sconfitte casalinghe per il S. Orso e per la Pergolese, esterne per il Villa San Martino e il Vismara. A guidare una classifica ‘ristretta’ (nell’arco di 9 punti ci sono 9 squadre) la Portuali Dorica, dietro a meno 3 il Fabriano Cerreto, in terza piazza a 6 lunghezze il duo Sant’Orso-Moie Vallesina. Chiude la graduatoria il Vismara. In zona playout il Villa San Martino e l’Atletico Mondolfo Marotta. Dall’ultimo posto a salire, nella forbice di 6 punti, ci sono 6 squadre. A centroclassifica c’è la Pergolese, che guarda con curiosità verso le posizioni che contano anche se deve sempre stare attenta ad un possibile ritorno di qualche compagine. La vittoria. "Con l’Osimo Stazione – commenta il diesse dell’Atletico Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – abbiamo disputato un’ottima gara contro un avversario difficile da incontrare soprattutto nel loro campo. Nonostante il risultato abbastanza largo, la partita è stata sempre combattuta e i ragazzi dell’Osimo non hanno mollato sino al termine. Abbiamo approcciato bene l’incontro e saputo sfruttare al meglio le occasioni che ci ha concesso la squadra locale. Una volta realizzato il vantaggio ci siamo difesi bene contenendo la reazione avversaria. Sul finale del primo tempo abbiamo spinto di nuovo alla ricerca del doppio vantaggio che è arrivato sullo scadere del tempo. La partita si è chiusa nella ripresa, l’episodio chiave è stata la rete annullata a Giuliani per netto fuorigioco, sul ribaltamento di fronte Rragami ha segnato lo 0-3 finale. Era importante per noi cogliere una vittoria per riportarci a contatto con le altre squadre che lottano per la salvezza. Gli altri risultati hanno visto infatti le contemporanee sconfitte del Vismara del Villa Castelferretti e il pareggio del Gabicce. Sabato ci aspetta un avversario molto difficile: il Sant’Orso che occupa la terza piazza, una squadra molto forte costruita per il vertice. Cercheremo di tirar fuori una prestazione degna dell’avversario, consapevoli che il cammino per la salvezza è complicato e inil salita e solo con sacrificio riusciremo ad ottenere qualcosa di positivo".

Il pareggio. Il diesse del GabicceGradara Filippo Cipriani ha così commentato il punto incamerato nel match con la Biagio Nazzaro: "Guardo il bicchiere mezzo pieno, è un punto conquistato su un campo molto pesante, contro una squadra forte e al termine di un match vibrante e aperto fino alla fine, grazie al quale per il momento siamo fuori dai playout. C’è un po’ di rammarico perché non abbiamo saputo gestire la superiorità numerica, ma alla fine dobbiamo essere soddisfatti: la squadra ha mostrato applicazione, volontà. Non era facile giocare la palla, gli errori erano frequenti. È un piccolo mattoncino, ora dobbiamo continuare a lavorare per migliorare cercando di recuperare al più presto gli infortunati".

La squadra della settimana. 1)Cappuccini (Gabicce Gradara), 2)Fabbri (Villa San Martino), 3)Guerri (Biagio Nazzaro), 4)Liera (Vismara), 5) Passeri (Valfoglia), 6)Savelli (Pergolese), 7)Labate (Fermignanese), 8)Bastianoni (S.Orso), 9)Gramaccia (Fabriano Cerreto), 10)Nacciarriti (Marina), 11) Rragami (A.Mondolfo Marotta). All. Spuri Mondolfo Marotta). Amedeo Pisciolini