Mazzola, la zampata di Geraci mette ko il Grassina

GRASSINA

0

MAZZOLA

1

GRASSINA: Merlini, Meazzini, Pampalone, Tomberli, Caschetto (35’ Mazzanti), Neri (46’ Giannelli), Conversano, Alfarano (89’ Senthilkumar), Parrini (75’ Baccini), Simoni, Betti(65’ Dini). Panchin: Bartoli, Chiti, Becucci, Lebrun. Allenatore Cellini

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci (83’ Rocchetti), Vecchiarelli, Forconi, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Camilli, Geraci (86’ Papi), Taflaj (80’ Zanaj), Borri. Panchina: Masiero, Landozzi, Ghiozzi Pasqualetti, Boumarouan, Leonardi, Zeppi. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Boeddu di Prato (Scellato - Finizzola).

Rete: 68’ Geraci.

Note: Ammoniti: Pampalone, Tomberli, Alfarano, Giannelli, Gucci, Bouhamed, Taflaj. Recuperi: 2 e 5.

FIRENZE – Al Mazzola basta la zampata di Geraci, a metà del secondo tempo, per avere la meglio sul Grassina e ottenere il settimo risultato utile consecutivo. Primo tempo equilibrato ma che vede il Mazzola più intraprendente nei. Al 6’ il primo a concludere verso la porta è Taflaj, la difesa respinge. Al 11’ Pampalone anticipa Gucci di un soffio.

L’occasione più nitida per gli ospiti capita al 15’, Gucci calcia a botta sicura dopo un rimpallo favorevole trovando la respinta della difesa sulla linea. Il Grassina risponde con le staffilate di Simoni, Fontanelli para in due tempi, e Caschetto, la cui punizione sorvola di poco la traversa. Il Grassina parte meglio nella ripresa, al 54’ Simoni impegna Fontanelli con un tiro dalla distanza deviato in angolo.

È questo l’unico tiro dei locali verso la porta perché, da questo momento, il Mazzola prende in mano le chiavi del gioco. La gara si sblocca al 68’: un lancio apparentemente innocuo viene tenuto vivo da Vecchiarelli, uno sguardo al centro e assist per Geraci che trafigge Merlini. I minuti restanti consentono ai biancocelesti di difendersi con ordine e, concedendo solamente un paio di calci piazzati. Al triplice fischio è tripudio biancoceleste.