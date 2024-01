Mazzola, l’attaccante. Baroni: "Siamo pronti a dare battaglia"

"Sarà una sfida importante, come lo sono tutte, ci faremo trovare pronti alla battaglia". A parlare, a poche ore dal fischio di inizio della sfida casalinga con il Firenze Ovest, è l’attaccante del Mazzola Diego Baroni. Il biancoceleste, domenica, ha segnato, alla Lastrigiana, il suo primo gol stagionale, il primo, anche, della squadra di Argilli nel girone di ritorno e nel 2024. "Sono contento che la mia rete abbia permesso al Mazzola di portare a casa i tre punti – ha sottolineato il giocatore –, anche se alla fine abbiamo un po’ sofferto, con gli avversari che hanno alzato il ritmo. Nel primo tempo, però, abbiamo strameritato. Ci serviva una vittoria, sia per la classifica che per il morale". Classifica che dice nono posto (24 punti), a sei lunghezze dal secondo, dove stanzia il Terranuova Traiana. Dodici, invece, i gettoni del Firenze Ovest, penultima forza del girone. L’obiettivo dare continuità al successo appena centrato. Ad arbitrare la sfida sarà Federico Lorenzi di Pistoia; gli assistenti Domenico De Stefano di Empoli e Asie Giovanili di Arezzo.