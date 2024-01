Mazzola. Mister Argilli:: "Vittoria che prova la nostra maturità»

Il Mazzola ha battuto anche la Sinalunghese e ha messo il piede nella griglia play off. "E’ stata una partita tiratissima – ha commentato il tecnico Stefano Argilli –, ben giocata, su un terreno scivoloso; non abbiamo mai rinunciato a cercare la qualità nelle giocate, anche se nel primo tempo è stato un po’ difficile. La ripresa, invece, è stata splendida, di qualità e sacrificio. I ragazzi sono stati molto bravi in fase difensiva e hanno creato tante occasioni, da ogni parte del campo. Abbiamo rischiato un paio di volte seriamente, i valori della Sinalunghese non li scopro certo io, ma è stata una grandissima vittoria, una delle migliori dell’annata". "All’inizio le due squadre si sono portate rispetto – ha aggiunto il mister – e si sono fatte sentire anche le tre partite settimanali. Noi ci siamo affidati alla qualità di gioco e siamo stati ripagati. Sono contento perché era una prova di maturità, la mancanza di continuità è stata la nostra unica pecca nel girone di andata. Ora dobbiamo avere la testa e la forza di non rallentare". Tre partite tre vittorie. "Non è giusto giocare turni infrasettimanali in questa categoria – ha chiuso Argilli –, è difficile mantenere le energie su campi pesanti, ma avrei voglia di riscendere subito in campo…".