Mearini apre le danze, il Ponsacco pareggia grazie a un’autorete. Il Certaldo domina ma non va oltre il pari

Certaldo

1

Mobilieri Ponsacco

1

CERTALDO: Gasparri, Pagliai, Piochi, Borboryo, Lastrucci, Bettoni (70’ Corsi S.), Zefi, Cito, Mearini (85’ Cenni), Pieracci (59’ Napoli), Muresan (59’ Innocenti). A disp. Mengoni, Verdiani, Lo Guzzo, Casella, Ciappi. All. Corsi M.

MOBILIERI PONSACCO: Profeti, Gemignani, Crecchi, Mancini, Colombini, Regoli, Penco (66’ Imbrenda), Borselli, Mengali, Pallecchi (71’ Volpi), Fischer. A disp. Campinoti, Pacifico, Di Giulio, Guerracci, Morana, Pini, Steffich. All. Macelloni.

Arbitrto: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 22’ Mearini; 66’ aut. Piochi.

Note: ammoniti Bettoni e Muresan.

CERTALDO – Si apre con un pari il campionato di Eccellenza del Certaldo, che dopo il rinvio della gara d’esordio a Massa, debutta con un 1-1 davanti al proprio pubblico. Di fronte al blasonato e ambizioso Mobilieri Ponsacco, i viola valdelsani partono fortissimo, aggressione e verticalizzazioni improvvise che rendono la vita difficile agli ospiti fin dalle prime battute. Al 3’, infatti, Mearini impegna subito Profeti, abile a neutralizzare in due tempi a terra. I ragazzi di Marco Corsi continuano a premere e al 22’ sbloccano il risultato proprio con Mearini, che dopo un batti e ribatti in area, dai 25 metri lascia partire un bolide che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

Passano pochi minuti e il numero nove viola va vicinissimo alla doppietta personale con un altro siluro dalla distanza, ma stavolta la sua conclusione viene respinta dalla traversa. La prima vera occasione per gli ospiti si materializza soltanto al 41’ con Crecchi, ma Gasparri blocca. Nella ripresa, però, la gara si fa più equilibrata e al 66’ il Ponsacco pareggia sugli sviluppi di un corner grazie a una sfortunata deviazione nella propria porta di Piochi. Il Certaldo reagisce subito provandoci ancora dalla distanza con Cito, sfera alta di pochissimo. Poi non succede più niente fino al triplice fischio finale. Pari che lascia quindi un po’ di amaro in bocca in casa Certaldo, soprattutto alla luce di un primo tempo dominato, che avrebbe potuto chiudere anche sul doppio vantaggio.