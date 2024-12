Mediana timida. Coccia impreciso. Trombini attento

TROMBINI 6,5 Attento su ogni pallone, decisivo su Saporiti.

MONTINI 6 Copre gli spazi, spinge poco ma dal suo piede partono un paio di cross interessanti.

DEL FABRO 6 Non concede spazi a Magnaghi sulle palle alte, soffre ma solo perchè la mediana lo lascia spesso all’uno contro uno insieme a Gigli.

GIGLI 6 Come per Del Fabro: fa buona guardia rischiando in due occasioni sulle verticalizzazioni dei locali.

COCCIA 5 Tanti errori in fase di costruzione, si vede poco in quella offensiva. Una serata da mettere alle spalle velocemente (dal 46’ RIGHETTI 6 presidia con ordine la sua zona).

RENZI 5,5 Come gli altri mediana ci mette corsa ma non geometria.

SANTORO 5.5 Poca inventiva nel gestire la palla quando servirebbe soprattutto con l’uomo in più.

DAMIANI 6 Ha il merito di guadagnare il rigore e l’espulsione di Sabbione che indirizza la partita (dal 46’ MAWULI 6 fa filtro per presevare il vantaggio).

TAVERNELLI 5,5 Si vede poco nella manovra offensiva se non fosse per un tiro di controbalzo dal limite di poco fuori (dal 54’ PATTARELLO 6 Si accende sul finire con una accelerazione delle sue che poteva valere il 2-0).

OGUNSEYE 5,5 Non prende bene il cambio ma la sua prova, principalmente spalle alla porta, non offre sussulti (dal 59’ GUCCI 5,5 Lavoro sporco e una buona occasione fallita per il 2-0 nel finale).

GUCCIONE 7 Il più vivace riportato nel tridente offensivo. Realizza un rigore decisivo segnando il suo terzo gol in campionato, il secondo consecutivo (dall’86’ GADDINI sv).

Matteo Marzotti