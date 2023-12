Megelaitis salta il recupero di domani a Olbia

Il ’giallo’ rimediato domenica sera nei novanta minuti di Pesaro cosa a Linas Megelaitis il recupero di domani in casa dell’Olbia (calcio d’inizio alle 18). Il centrocampista del Rimini, infatti, è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e tornerà a disposizione di mister Troise per la partita che i biancorossi domenica giocheranno al ’Romeo Neri’ contro la Carrarese (inizio alle 14). Poi 500 euro di multa per il club di Piazzale del Popolo perché i tifosi biancorossi al ’Benelli’ hanno lanciato "due bicchieri di plastica pieni d’acqua – scrive il giudice sportivo – e una bottiglietta di Caffè Borghetti nel recinto di gioco". Ottocento euro di multa, invece, per l’Arezzo.

Nel girone B salterà la prossima gara di campionato anche Pierno del Pescara. Intanto, ieri mattina capitan Colombi e compagni sono tornati immediatamente in campo. E oggi si rimetteranno in viaggio. Destinazione Sardegna dove i biancorossi domani recupereranno i novanta minuti non andati in scena alla 14esima giornata, esattamente il 19 novembre, a causa degli impegni in Nazionale di alcuni giocatori dell’Olbia. Gara allora rinviata, gara che si disputerà domani e nella quale, in palio, ci saranno ancora una volta punti fondamentali nella corsa verso la salvezza. Da valutare le condizioni di Capanni e Bouabre.