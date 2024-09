Melandri-bis, ma il Casumaro la riprende

casumaro

portuense

: Saccenti, Catozzo, Sarto, D’Elia, Franceschini, Benini, Govoni, Ginesi, Vinci, Barbieri, Daniel. A disp. Pancaldi, Pansini, Testoni, Chinappi, Pencarelli, Cardi, Finardi, Cresta, Zago. All. Nardiello.

PORTUENSE: Catozzo, Masu, Gaiani, Masiero, Alberi, Sovrani, Luciani (33’st Piazzi), Formigoni, Melandri, Fantoni (42’pt Sassoli) Baglietti. A disp. Lofiego, Borsetti, Renzi, Cocchi, Schincaglia, Di Masi, Taroni. All. Mariani.

Arbitro: Riccardo Casali di Bologna.

Marcatori: 44’pt (rig.) Vinci, 3’st (rig) e 33’st Melandri, 44’st Catozzo.

Note: espulso Franceschini al 20’pt. Ammoniti Barbieri, Sovrani e Catozzo.

Una doppietta di Melandri e la superiorità numerica non bastano alla Portuense per espugnare il "Merighi", una vittoria che avrebbe permesso di salire in testa alla classifica nonostante la formazione rossonera si fosse presentata in formazione largamente rimaneggiata. Per poco non è stato bissato il successo dell’anno scorso. Portuense pericolosa già dai primi minuti; al 6’ cross teso dalla destra per Fantoni, il tiro è fuori bersaglio. All’11 si fa vedere il Casumaro: Catozzo crossa in area, la difesa respinge, raccoglie fuori area Benini, che calcia prontamente, il portiere para a terra. Al 13’ ci prova Barbieri, il portiere rossonero blocca. Al 15’ su una punizione da posizione un po’ defilata della Portuense Saccenti respinge. Al 20’ l’episodio che ha inciso sul risultato finale: Fabio Franceschini si vede esibire il cartellino rosso e lascia la sua squadra in dieci. Il Casumaro non si arrende e al 32’ Govoni per poco non trova il bersaglio con un gran tiro da fuori. Nel finale di tempo il Casumaro passa in vantaggio con Vinci, che trasforma un calcio di rigore. Nel secondo tempo la Portuense entra con un atteggiamento diverso e trova il pareggio con Melandri, al 3’st anche lui su calcio di rigore. Nel giro di pochi minuti la Portuense confeziona diverse opportunità, ma senza esito. Al 33’st ecco il secondo timbro di Melandri, il terzo in due partite e la Portuense opera il sorpasso, un gran tiro al volo. Il Casumaro non demorde, anche in dieci e dopo aver giocato su un campo pesante: al 44’ il Casumaro trova l’insperato pareggio con Catozzo su assist di Sarto.

Franco Vanini