Melandri scatenato, segna due volte. La Portuense travolge il Castenaso

portuense

3

atl. castenaso

0

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini (28’st Vitali), Sorrentino, Masiero, Marconi, Bolognesi, Orlandi, Di Domenico (31’st Mahmudi), Melandri (28’st Laghi), Pierfederici, Sarto. All. Mariani.

ATLETICO CASTENASO: Musiani, Negrini, Alberti, Pappalardo (13’st Semprini, 32’st Vinjolli), Arcesilai, Mazzoni (20’st Capitanio), Maddaloni (13’st Di Salvo), Meacci, Tosi (20’st Napolitano), Bolelli, Boni. All. Mazzoni.

Arbitro: Cortese di Bologna.

Marcatori: 13’pt (rig.) e 12’st Melandri, 5’st Orlandi.

Note: ammoniti Sorrentino, Marconi, Negrini e Maddaloni.

Torna al successo la Portuense, che ha calato il tris al cospetto della quarta forza del campionato. Una partita che potrebbe rappresentare la svolta dopo un lungo periodo negativo, di certo la prova migliore dall’avvento di Mariani. Rossoneri pericolosi già al 6’ con Sorghini, scorribanda sulla fascia, Musiani in uscita ci mette una pezza. Al 10’ su schema da calcio d’angolo slalom di Melandri, diagonale rasoterra dal limite che impegna il portiere. E’ l’avvisaglia del gol: Pierfederici se ne va in dribbling finché è steso in area: rigore. Sul dischetto va Melandri e fa centro. Al 35’ c’è l’unica azione pericolosa dell’Atletico: punizione dalla trequarti, lo specialista Arcesilai sceglie bene il tempo di testa, una spizzata sulla quale Piovaccari è ben piazzato e para. Al 5’ della ripresa contropiede entusiasmante della Portuense, fuga di Melandri sulla corsia di destra, incrocia per l’accorrente Orlandi, tiro a giro appena dentro l’area che prende in controtempo Musiani ed è il raddoppio. Al 12’ la squadra di casa cala il tris. Magica punizione di Melandri da posizione defilata che si insacca all’incrocio dei pali.

Franco Vanini