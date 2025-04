Memorial Vincenzo Benati: Successo della Virtus Faenza al Torneo Giovanile di Faenza

Il maltempo con pioggia insistente non ha ostacolato lo svolgimento della terza edizione del memorial “Vincenzo Benati” che si è svolto per la prima volta allo stadio “Bruno Neri” di Faenza sostenuto dalla Benati Impianti.

Numeroso il pubblico, con oltre 500 persone in tribuna e in campo per il torneo dedicato al ricordo dell’imprenditore grande appassionato di sport.

Nella categoria Esordienti 2013 (Under 12) vittoria della Virtus Faenza di mister Mirko Baroncini e Matteo Alpi davanti a Sasso Marconi, Faenza Calcio e Reggiana.

Per la categoria Pulcini 2014 (Under 11) successo della Virtus Faenza guidata da Marco Benericetti che ha preceduto Dea Rimini, Ravenna e Faenza Calcio.

Sono stati consegnati anche premi individuali ai giovani calciatori.

Per gli Esordienti 2013: capocannoniere Samuel Asilani (Sasso Marconi), miglior portiere Samuele Canedoli (Reggiana).

Per la sezione Pulcini 2014: capocannoniere Riccardo Bandini (Virtus Faenza), miglior portiere Andrea Leonardo Paoloni (Ravenna).

Nella mattina della stessa giornata, sempre allo stadio “Bruno Neri” al mattino si è svolto il quarto trofeo “La BCC” per la categoria Piccoli Amici 2018.