Menchetti fa 400 presenze in maglia viola. La Castiglionese premia la sua bandiera

Una lunga carriera a tinte viola. È quella di Daniele Menchetti, 34enne difensore della Castiglionese, che domenica ha toccato le 400 presenze con la maglia della squadra della propria città. anzi 401 considerando la partita di domenica. "Solo in prima squadra - racconta Daniele - ho giocato nei campionati di Prima categoria, Promozione ed Eccellenza". In carriera ha anche vestito le maglie della Sinalunghese, in serie D, e del Castel Del Piano prima di torna all’ombra del Cassero. Domenica, prima del calcio di inizio di Castiglionese-Asta, la premiazione con il presidente Barbagli e il sindaco Mario Agnelli. "È stata una sorpresa - confessa Menchetti - un momento molto emozionante perchè non me lo aspettavo". Una maglia e una targa celebrativa del record prima di gettarsi nuovamente nella mischia. "Ultimamente ci è mancata la vittoria ma sono tre partite che non prendiamo gol - sottolinea Daniele - siamo sempre a ridosso della zona playoff e in linea con quello che è il nostro obiettivo".