"Meno belli ma concreti"

Oggi la Promozione anticipa l’intera giornata (8 partite alle 14,30). Un turno interlocutorio con in programma tre derby.

Vismara-Valfoglia. "Partita molto difficile – dice Andrea Ferri, allenatore del Vismara – ma vogliamo sfatare il tabu in casa, non sarà semplice perché il Valfoglia è squadra con ottimi giocatori. Loro favoriti ma i derby cono partite particolari". Il dg del Valfoglia Andrea Rossi: "Gara molto insidiosaile. La squadra di Ferri è compatta e ha strappato meritatamente un punto ala Biagio. La sconfitta non meritata contro il Sant’Orso, speriamo ci spinga a trovare le giuste motivazioni". Arbitro Marco Fiermonte (Macerata).

Fermignanese-Atletico Mondolfo Marotta. "Partita difficile siamo in un momento dove raccogliamo poco rispetto a quello che creiamo e manchiamo di incisività sotto porta – sottolinea il trainer della Fermignanese Samuele Fini –. Non c’è altro da fare che continuare a lavorare e cercare la continuità di prestazione perché non serve piangersi addosso. Sappiamo che giocheremo contro una squadra quadrata che subisce poco ultimamente, in crescita dopo la secca vittoria di Vismara 0-3 e l’ottimo pareggio di Fabriano. Dico sempre ai ragazzi che non eravamo fenomeni quando i risultati avevano una certa continuità e non siamo incapaci adesso che i punti in classica balbettano. Mi aspetto una grande prova di orgoglio dalla mia squadra". Gli ospiti in zona playout cercano la continuità. Arbitro Tommaso Domizi (Macerata). S.Orso-Pergolese. "Abbiamo già incontrato la Pergolese in Coppa Italia ed è una buonissima squadra – commenta l’allenatore del S.Orso Pierangelo Fulgini – sarà una partita molto difficile e quindi dovremo farci trovare pronti". "Oggi ci aspetta una sfida affascinante – dice il capitano della Pergolese Andrea Savelli – con la seconda della classe. Ci faremo trovare pronti battagliando dal primo minuto". Arbitro Leonardo Crincoli (Ascoli Piceno).

Osimo Stazione-Gabicce Gradara. Scontro diretto, l’Osimo Stazione è reduce da due ko di fila di cui l’ultimo per 1-4 in casa contro il Barbara. Il GabicceGradara ha necessità di punti. "Sarà una partita di grande tensione per entrambe le squadre – spiega il mister del Gabicce Bebo Angelini – la giocheremo per vincere ma non sarà facile. Affrontiamo una formazione giovane, brillante, che in casa ha collezionato sette dei suoi undici punti e dunque pericolosa. Dovremo essere bravi a limitarli, sfruttando le opportunità: più concreti e magari meno belli". Arbitro Mirko Ciccioli (Fermo).

Le altre gare: Villa San Martino- Fabriano Cerreto. I pesaresi cercano il primo successo stagionale in un match che si preannuncia difficile. Arbitro Simone Falgiani (Ascoli Piceno). Barbara Monserra-Castelfrettese; Marina-Biagio Nazzaro; Portuali Ancona-Moie Vallesina.

Amedeo Pisciolini