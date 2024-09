Mens Sana, dedica speciale per Lello Ginanneschi. E coach Banchi: "Onorati di averlo conosciuto"

Dopo le ottime risposte arrivate dell’amichevole di mercoledì sera a Castelfiorentino, vinta 91-74, la ‘Note di Siena’ Mens Sana si allena in vista dell’ultimo test pre campionato, previsto domani alle 18 al PalaEstra contro la Use Basket Empoli, una delle grandi favorite della B Interregionale. La giornata di domani, la prima in viale Sclavo dopo la fine dei lavori al campo centrale, è significativa però anche per un altri motivi.

La presentazione di tutte le squadre, incluso il settore giovanile, inizierà dalle 16,30 ma c’è di più visto che la serata biancoverde sarà dedicata a un grande tifoso come Lello Ginanneschi (foto), prematuramente scomparso. Anche l’attuale allenatore della Virtus Bologna ed ex mensanino Luca Banchi ha dedicato un pensiero a Ginanneschi attraverso i social del club biancoverde. "Sono molto felice che la Mens Sana – ha detto Banchi – abbia saputo trovare l’occasione per onorare la memoria di Lello Ginanneschi, uomo, professionista e tifoso che ho potuto apprezzare per competenza ed attaccamento ai colori biancoverdi nei miei sette anni senesi. Se n’è andato troppo presto lasciandoci attoniti ma anche onorati di averlo conosciuto ed orgogliosi di averlo visto esultare e festeggiare i nostri successi. Ricordiamolo con affetto e con la consapevolezza di aver incontrato una persona speciale, educata, equilibrata e appassionata il cui cuore continuerà a pulsare tre le mura del PalaSclavo".

La partita sarà anche l’occasione per i tifosi di fare donazioni alla Lilt Siena di cui Ginanneschi era sostenitore. Si prevede un pubblico delle grandi occasioni considerando anche il significativo dato che arriva dalla campagna abbonamenti. Nei primi dieci giorni di vendita dei tagliandi stagionali sono infatti stati staccate ben 500 tessere, 150 in più del totale complessivo dello scorso anno.

La speranza è quindi quella di vedere incrementare, da qui all’esordio in campionato di domenica 29 contro Arezzo, ulteriormente questo ottimo dato. La vendita dei vari tipi di abbonamento presso gli uffici della Mens Sana è attiva dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 20,30.

Guido De Leo