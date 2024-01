Mercato. Buchel alla Spal. La punta Nicastro vicina alla Vis

Il mercato impazza in serie C. La Recanatese ieri ha ufficializzato l’arrivo in prestito del difensore, 22enne Cristian Shiba, trattativa chiusa nei giorni scorsi. La Vis Pesaro è molto vicina a Francesco Nicastro, attaccante del Pontedera, qualora dovesse saltare questa pista si punterebbe su Michele Vano per il quale non mancano tuttavia le pretendenti. Il Gubbio continua a rinforzarsi e sta per ingaggiare Francesco Donati, difensore laterale del Lecco (serie B) dove ha trovato poco spazio. Il centrocampista Marcel Buchel ha firmato un contratto di un anno e mezzo per la Spal, il giocatore aveva iniziato la stagione ad Ascoli che ha prelevato Raffaele Celia dalla società ferrarese. Anche il Rimini è alla ricerca di rinforzi ed è in lizza per Giovanni Catanese, centrocampista 31enne del Pontedera, sul quale hanno messo gli occhi anche l’Arezzo e l’Entella. È stato fatto un sondaggio per l’esterno d’attacco Lorenzo Peli, di proprietà dell’Atalanta e in uscita dall’Ancona. L’Entella ha ufficializzato Daniele Montevago, ex Gubbio.