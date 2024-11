Mercato. Castelfranco, Benetti nuovo mister. Colpo Medolla con Sentieri

È Gian Paolo Benetti il nuovo allenatore della Virtus Castelfranco dopo le dimissioni di Fabrizio Daghio. Classe ’61, nato a Correggio ma residente a San Martino in Rio, è stato giocatore fra C2 e D con le maglie di Guastalla, Carpi, Mirandolese e Castel San Pietro, da tecnico invece fra le altre ha allenato fra Promozione e Prima categoria Povigliese, Montecavolo e Virtus Libertas, sempre nel Reggiano. Ieri ha diretto il primo allenamento. Mercato. Dopo Adusa in attacco, il Medolla piazza un altro colpo chiudendo per l’arrivo in difesa di Stefano Sentieri, classe ’90 (in foto col presidente Levati) che ha giocato la prima parte di stagione alla United Carpi dopo le stagioni fra Eccellenza e Promozione con Fiorano, Solierese, Castellarano, Campagnola, Cavezzo e l’anno scorso San Felice.

Coppa Prima. Definiti gli abbinamenti degli ottavi del 27/11 (20,30) con Medolla-Persiceto e Polinago-Ceretolese.

Giudice. In Promozione brutta tegola per il Colombaro che perde per 4 giornate il portiere Toni squalificato per ’frase offensiva verso l’arbitro’. In Prima ’D’ il Valsa Savignano ha fatto ricorso per la gara persa 1-0 con la Mirandolese: la società gialloverde chiede la ripetizione per errore tecnico dell’arbitro perché a metà secondo tempo il direttore di gara Hysa di Faenza ha fischiato un fallo a favore del Valsa ammonendo il portiere di casa per simulazione, ma al momento di riprendere il gioco invece di assegnare la punizione al Valsa ha fatto scodellare una palla a due.

d.s.