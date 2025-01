Mercato. Colpo Milan Futuro: ha firmato il bomber. Andrea Magrassi

Il colpo del primo giorno di mercato invernale spetta sicuramente al Milan Futuro. I rossoneri hanno battuto la concorrenza di molti per aggiudicarsi l’attaccante Andrea Magrassi dal Cittadella. Classe ’93, il centravanti cresciuto nelle giovanili di Venezia e Brescia, lascia la serie B per aggregarsi ai giovani rossoneri di C. Non si è fatto attendere anche il primo innesto del Perugia. Il club umbro ieri ha annunciato di aver ingaggiato dal Padova, Jérémie Broh. Il centrocampista, classe 1997, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Ma non è finita qui. Perché il Perugia all’apertura del mercato ha anche annunciato l’ingaggio di Davide Riccardi. Il difensore, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Dopo il passaggio in serie A con Udinese e Hellas Verona si trasferisce a Lecce dove ottiene una doppia promozione. Tra le sue squadre anche Taranto, Siena, Foggia, Catanzaro, Sudtirol e Venezia.