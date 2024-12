Mercato di dicembre: Virtus Camposanto ingaggia Mattia Bojardi

Oggi si chiude il mercato di dicembre. Il colpo lo piazza in Promozione la Virtus Camposanto che ha chiuso per Mattia Bojardi (foto), oggetto del desiderio di tante squadre del girone, da ultimo United Carpi e Fiorano: l’attaccante 2001 arriva da Castelfranco dopo aver vestito le maglie di Modena, Derthona, Vignolese e La Pieve, pedine preziosa visto che mister Luppi ha perso per infortunio davanti sia Momodu che Baraldi.

In Serie D come anticipato è ufficiale il prestito del centrocampista 2004 Nicolò Mondaini (3 gettoni in D) dalla Cittadella al Terre di Castelli. Sempre la Cittadella in uscita ha definito altre tre partenze: in attacco il 2002 Giosuè Truffelli (10 gare e un gol) va in prestito alla Piccardo Brescello che ha il diritto di riscatto, saluta anche il portiere 2004 Nicolò Albieri (3 presenze) verso Sasso Marconi, prestito anche per il centrocampista 2005 Francesco Gimmati al Casalgrande.

In Eccellenza tre rescissioni al Castelfranco con i difensori Mazzocchi (2001) e Albertini (2002) oltre al centrocampista 2004 Lippo. Vanno in prestito l’attaccante 2007 Nicolò Corradi al Ganaceto e Silvio Berlusconi Boahene (2005) alla Madonnina. In Promozione il San Felice domenica ha fatto debuttare in mediana Amin El Darraj (2001) dal Castelfranco. In Prima a Medolla arriva il portiere 2005 Gianluca Guzzinati dalla United Carpi, mentre il guardiano Samuele Moscardini (’96) va al Maranello. Il Real Dragone si rinforza in attacco con Filippo Nicioli (’93) dal Lama.

Stasera. Mercoledì campale per i dilettanti (20,30) con Eccellenza, Promozione (16^ giornata) e Prima (14^ giornata) che recuperano le gare rinviate lo scorso 8 dicembre. In Eccellenza alle 14,30 il Terre di Castelli quinto a -4 dalla vetta va ad Arceto a caccia della quarta vittoria di fila ma col dubbio Iori (febbre), reggiani al completo. In serata (ore 21 al ’Ferrari’ di Fiorano) va in scena lo scontro salvezza fra il Formigine penultimo e lo Sporting Scandiano a +4: Cattani senza Napoli squalificato e gli infortunati Carrera e Savino, nei reggiani ko Staiti, Bonora, Burani. Per il Castelfranco, sempre fermo a zero e privo di Valcavi squalificato, impegno casalingo col Colorno terz’ultimo privo dello squalificato Giglio.

Le altre: Rolo-Fidentina (14,30), Gotico-Correggese (15), Borgo S.D.-Fabbrico (15). In Promozione tutte in serale le modenesi. La capolista Cdr Mutina riceve a Campogalliano nel big match il Ganaceto quarto, mentre a Nonantola va la Sanmichelese seconda a -8 sul campo de La Pieve. Nelle altre gare San Felice-Colombaro, Baiso Secchia-Montombraro (21 a San Michele), Castelnuovo-Sammartinese (a Crespellano), Smile-Castellarano e Campagnola-Fiorano (a Luzzara), l’unica alle 14,30 è Riese-Casalgrande.

Davide Setti