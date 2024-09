Mercato. Di Ruocco firma per la Sangiustese. Casette Verdini scatenato, quattro colpi

Rosario Di Ruocco e Haris Handzic sono giocatori Sangiustese Vp, il primo è reduce dalla stagione a Macerata e per il secondo si tratta di un ritorno avendo indossato la maglia rossoblù lo scorso anno. La società ha ceduto in prestito Simone Del Brutto, Giacomo Ferrari, Alessandro Forte e Matteo Poloni al Casette Verdini; Gioele Morresi all’Aurora Treia; Gioele Sauchelli alla Vigor Montecosaro; Matteo Calcabrini al Csi Recanati e Francesco Del Gobbo al Montegiorgio. Il difensore Edoardo Raffaeli, classe 2006, passa dalla Maceratese all’Aurora Treia che si è garantita anche Luca Bartolini, terzino sinistro ex Fano.