Mercato dilettanti. Cenciarini firma per il Vismara. Nicolini preferisce la Romagna

Nicholas Cenciarini, classe 90, difensore esterno, una settimana fa ingaggiato dal Pantano Calcio (Prima categoria) ha rescisso il contratto con quest’ultimi e si è accasato ieri al Vismara del presidente Parlani. Nelle ultime stagioni in forza al Valfoglia e con tanta esperienza alle spalle anche in categorie importanti come la serie D nel Fossombrone Bikkembergs, Real Rimini. Questo il comunicato del Pantano Calcio: "Cenciarini ha espresso la volontà di rescindere il contratto per motivi personali, la società con stupore e dispiacere ha preso atto della sua decisione e ha provveduto alla rescissione contrattuale. Il Pantano augura a Cenciarini le migliori fortune". Ritornando al Vismara Cenciarini andrebbe a prendere il posto di Beninati che sembra abbia espresso la volontà di trasferirsi nel campionato interno di San Marino. Il giovane del Vismara Lorenzo Nicolini classe 2005 si è accasato al Mondaino (Prima categoria). In serie D, la Recanatese che milita nel raggruppamento del Fossombrone ha ingaggiato ha annunciato l’ingaggio dei Mauel Giandonato, centrocampista classe 1991. Giocatore d‘esperienza con circa 300 partite tra i professionisti. Cresciuto nella Juventus ha militato anche nel Vicenza nelle lecce, Cesena a altre tra cui la Fermana. Giandonato va a sostituire Francis Gomez trasferitosi alla Maceratese, capoclassifica dell’Eccellenza Marche. am. pi.