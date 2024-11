Mercato dilettanti. D’Onofrio saluta il Cortona. Lo Spoiano sceglie Bernardini

Dopo Arezzo Football Academy e Baldaccio Bruni cambia un’altra panchina. Lo Spoiano infatti dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Valdichiana ha deciso di separarsi dopo quasi quattro stagioni dal tecnico Ruschio. Un addio annunciato via social e che al momento vede come sostituto il capitano Andrea Bernardini, promosso a tecnico con il supporto di Magnanensi. Saranno loro di fatto a preparare e condurre i gialloblù verso l’impegno casalingo di domani contro il Montalcino, che vanta cinque punti in più dello Spoiano e sogna un posto sul trenino playoff. Questo è il secondo cambio in panchina nel giro di pochi giorni visto che a inizio settimana anche l’Arezzo Football Academy - dopo la sconfitta interna per 5-0 contro il Cortona Camucia - ha sollevato dall’incarico il tecnico Bartolini chiamando Marco Iacomoni, reduce dall’esperienza alla Sansovino e in passato allenatore nel vivaio amaranto. Per Iacomoni debutto in casa della capolista Acquaviva.

Sul fronte calciatori il Cortona Camucia ha reso pubblico l’addio dell’attaccante D’Onofrio che lascia quindi la compagine arancionera a pochi mesi dall’arrivo.