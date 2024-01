Mercato dilettanti. Il Lunano si affida a Renzi. Barattini all’Usav

Le due panchine delle squadre del campionato di Prima categoria rimaste vuote dopo l’esonero dei rispettivi allenatori hanno di nuovo un legittimo proprietario. In quella del Lunano si siede Maurizio Renzi (foto in alto), classe 1965 che fino a dicembre ha allenato il Valfoglia in Promozione. Renzi era stato già a Lunano la scorsa stagione guidando la squadra all’ottenimento del quarto posto, in precedenza ha allenato la Laurentina, l’Olympia Ostra Vetere, l’Usav Pisaurum, l’Avis Montecalvo, il Cattolica in Promozione, l’Atletico Gallo (allora in Seconda categoria) e con una breve parentesi anche alla Vis Pesaro in Eccellenza (stagione ’07-‘08). Renzi prende il posto dell’esonerato Achille Fabbri. Il Lunano (Prima categoria girone A) attualmente è terzo in classifica generale a – 10 punti dalla capolista Avis Montecalvo. Invece sulla panchina dell’Usav Pisaurum (ultimo in classifica generale con 9 punti) si è seduto Roberto Barattini classe 1965 e che aveva guidato l’Olimpia Marzocca (girone B di Prima categoria) fini a metà dicembre. Barattini (foto) aveva allenato nel 2022-23 l’Olimpia Marzocca nel campionato di Promozione, in precedenza era stato il tecnico di diverse squadre, tra cui Tavernelle, Laurentina, Gabicce Gradara, Mondolfo. Barattini prende il posto di Marco Marchetti, nel passato centrocampista anche della Vis Pesaro, Alma Juventus Fano e Recanati. Nel via vai di allenatori, sono ancora liberi Bobo Del Monte ex Tavernelle, Boccioletti ex Urbinelli, Bernardini ex Peglio, Bruscolini ex Real Metauro, Ciccio Carta ex Tavullia, Nico Calabresi, Lazzaro Gaudenzi ex Gabicce, Sartini ex Mondolfo Marotta e altri.

am.pi.